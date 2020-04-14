Александр Кержаков: "Мной интересовался "Тоттенхэм". Не хватило одной минуты игры в сборной"
Экс-форвард сборной России, "Севильи" и "Зенита" Александр Кержаков в интервью "Чемпионату" рассказал, что был близок к переходу в ПСЖ и "Тоттенхэм".
"Представители "Тоттенхэма" приезжали на тренировки сборной в 2002-2003 годах. Интерес был. Но мне не хватило одной минуты игры в сборной, чтобы набрать необходимое время. Если бы сыграл эту минуту, переросло бы в стадию переговоров.
ПСЖ предлагал мне условия контракта, но я испугался того, что они находились в зоне вылета в тот год. Меня звали вытаскивать? Может быть (смеется). В "Фулхэм" звали параллельно с ПСЖ. После того как провел полгода в "Севилье", - сказал Кржаков.
Напомним, в составе "Севильи" футболист становился обладателем Кубка УЕФА (2006/07), Кубка Испании (2006/07) и Суперкубка Испании (2007).
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