Александр Кержаков: "Мной интересовался "Тоттенхэм". Не хватило одной минуты игры в сборной"

Теги александр кержаковтоттенхэмпсж

Александр Кержаков: "Мной интересовался "Тоттенхэм". Не хватило одной минуты игры в сборной"

Экс-форвард сборной России, "Севильи" и "Зенита" Александр Кержаков в интервью "Чемпионату" рассказал, что был близок к переходу в ПСЖ и "Тоттенхэм".

"Представители "Тоттенхэма" приезжали на тренировки сборной в 2002-2003 годах. Интерес был. Но мне не хватило одной минуты игры в сборной, чтобы набрать необходимое время. Если бы сыграл эту минуту, переросло бы в стадию переговоров.

ПСЖ предлагал мне условия контракта, но я испугался того, что они находились в зоне вылета в тот год. Меня звали вытаскивать? Может быть (смеется). В "Фулхэм" звали параллельно с ПСЖ. После того как провел полгода в "Севилье", - сказал Кржаков.

Напомним, в составе "Севильи" футболист становился обладателем Кубка УЕФА (2006/07), Кубка Испании (2006/07) и Суперкубка Испании (2007).

Не пропустите: Бывший сотрудник "Челси" рассказал, почему Роман Абрамович не купил "Тоттенхэм"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля

Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов