Александр Кержаков: "Наверное, не перешел бы "Спартак", если бы звали"

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Александр Кержаков: "Наверное, не перешел бы "Спартак", если бы звали"

Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков заявил, что он ответил бы отказом на предложение перейти в "Спартак", если бы его приглашали в московский клуб.

"Конкретных предложений от "Спартака" не было. Разговоры ходили. Перед переходом в "Севилью" многие звонили, ходили разговоры. Звали в киевское "Динамо". Пошел бы в "Спартак"? Не знаю, нет, наверное. Я очень люблю "Зенит", чтобы пойти в "Спартак", — приводит слова Кержакова "Чемпионат".

37-летний Кержаков в настоящее время тренирует юношескую сборную России. За "Зенит" он выступал с 2001 по 2006 годы, а также с 2010 по 2017 годы. Форвард является лучшим бомбардиром в истории "Зенита" (161 гол) и сборной России (30). Также играл за "Светогорец", "Севилью", московское "Динамо" и "Цюрих".

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