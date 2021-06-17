Александр Кержаков - новый главный тренер "Нижнего Новгорода"

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Александр Кержаков - новый главный тренер "Нижнего Новгорода"

Фото инстаграм Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера "Нижнего Новгорода".

"Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды.

И ещё важно, что для Саши наш регион не чужой - отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород - вперёд!" - написал чиновник в своём инстаграме.

Ранее Кержаков покинул "Томь", которая не смогла избежать вылета из ФНЛ. 

"Нижний Новгород" вышел в РПЛ благодаря тому, что "Оренбург" не получил лицензию для повышения в классе.

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