Александр Кержаков оценил игру брата в матче с "Лейпцигом"

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал игру брата Михаила в матче "Зенита" с "РБ Лейпциг" в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, голкипер пропустил два гола от соперника.

"Серьезных ошибок не допустил, пару раз выручил. В пропущенных голах, на мой взгляд, не виноват. Демме пробил здорово, такой мяч вытащить очень тяжело. А Забитцер вообще выскочил один на один с вратарем.

Я за брата очень рад. Чувствуется, прибавляет с каждым матчем. Все, что ему нужно - только доверие", - сказал Кержаков.

"Зенит" с 4 баллами занимает 2 место в турнирной таблице группы G. "РБ Лейпциг" с 9 очкам возглавляет группу.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" 27 ноября сыграет с "Лионом".

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