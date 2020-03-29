Александр Кержаков ответил подписчику на обвинения в несоблюдении карантина

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Александр Кержаков ответил на комментарий подписчика, который выразил недовольство тем, что семья футболиста не сидит дома.

В инстаграме спортсмен выложил фото с прогулки с семьей возле Финского залива, подписав ее: "Отличный день".

Один из подписчиков прокомментировал снимок следующим образом: "Фото конечно классное, но вы же в одном из своих постов призывали оставаться всем дома, что это - не выходные, а дни, чтобы сидеть дома, чтобы позаботиться о своей безопасности".

На это высказывание футболист ответил: "Я призываю всех предпринимать меры предосторожности. Выход с детьми на свежий воздух - это нарушение правил карантина?".

Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в России было официально зафиксировано 1264 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело уже 49 человек. Скончалось уже 5 людей.

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