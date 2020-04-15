Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против Месси
Экс-игрок "Зенита" и "Севильи" Александр Кержаков рассказал, какого ему было играть против капитана "Барселоны" Лионеля Месси во времена выступления за испанский клуб.
"У "Барселоны" в нападении играли он, Это’О и Роналдиньо, а в запасе был Анри. От игры Месси, ему тогда лет 20 было, осталось такое странное ощущение… Лично я не понимал, зачем он вообще кому-то отдаёт мяч. Зачем играет в пас? Потому что в любой момент, когда на него шёл наш защитник, пытаясь сыграть в отборе, он легко уходил в противоположную сторону. Всегда!
А Роналдиньо? Человек просто феерил. Был тогда лучшим в мире. Мне кажется, они с Месси могли вдвоём на поле остаться и творить. И никто им больше был не нужен", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14