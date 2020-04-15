Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против Месси

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Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против Месси

Экс-игрок "Зенита" и "Севильи" Александр Кержаков рассказал, какого ему было играть против капитана "Барселоны" Лионеля Месси во времена выступления за испанский клуб.

"У "Барселоны" в нападении играли он, Это’О и Роналдиньо, а в запасе был Анри. От игры Месси, ему тогда лет 20 было, осталось такое странное ощущение… Лично я не понимал, зачем он вообще кому-то отдаёт мяч. Зачем играет в пас? Потому что в любой момент, когда на него шёл наш защитник, пытаясь сыграть в отборе, он легко уходил в противоположную сторону. Всегда!

А Роналдиньо? Человек просто феерил. Был тогда лучшим в мире. Мне кажется, они с Месси могли вдвоём на поле остаться и творить. И никто им больше был не нужен", - цитирует Кержакова "Чемпионат".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И никто им больше был не нужен, И сошлись они в поцелуе экстазном в фантазии Dinamo-67)))))ыыы))))))

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