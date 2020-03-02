Александр Кержаков прокомментировал сотрудничество между банком "Тинькофф" и РПЛ

Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков высказался по поводу сотрудничества банка "Тинькофф" и РПЛ.

Напомним, 10 февраля стало известно, что новым титульным спонсором чемпионата России станет "Тинькофф Банк". Теперь турнир носит название "Тинькофф российская Премьер-лига".

"Честно говоря, я вообще не понимаю смысла этого контракта. Такая сумма… Для Тинькова, наверное, это отличная сделка: заплатил меньше пяти миллионов долларов, и теперь каждый день все будут называть его фамилию. Что касается его проблем… я только что от тебя это узнал. Мы живем в России, у нас частенько бывает такое. Было бы смешно, если бы не было так грустно", - цитирует Кержакова "Фонтанка".

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