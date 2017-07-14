Александр Кержаков прокомментировал завершение игровой карьеры

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков объяснил своё решение повесить бутсы на гвоздь этим летом.

"Мог ли я "зацепиться" за ещё один сезон в "Зените"? От меня ничего не зависело. Главный тренер не видит меня в составе. Как я буду цепляться за состав? Я реалист. В прошлом сезоне играл очень мало. Прекрасно понимал, что придёт новый тренер с именем. Представлял, что так всё произойдёт" - сказал 34-летний футболист.

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