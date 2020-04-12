Александр Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома легендарной британской рок-группы

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Александр Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома легендарной британской рок-группы

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков продолжил воссоздавать обложки альбомов легендарных групп.

В этот раз специалист вместе с семьей скопировали обложку дебютного альбома рок-группы Oasis. Альбом был выпущен в 1994 году под названием Definitely Maybe.

"Сегодня мы снова шикарные британцы", - написал Кержаков в своем Instagram.

37-летний Кержаков в бытность футболистом выступал за "Светогорец", "Зенит", "Севилью", "Динамо", вновь "Зенит" и "Цюрих". За сборную России сыграл 91 матч и забил 30 голов.

Не пропустите: Кержаков показал, как бы сейчас выглядела известная обложка "Битлз". | http://soccernews.ru
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