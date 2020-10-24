Александр Кержаков заразился коронавирусом
Главный тренер "Томи" и юношеской сборной России Александр Кержаков заразился коронавирусом, сообщает Metaratings.
По сведениям издания, тест Кержакова на коронавирус показал положительный результат. Из-за этого наставник отсутствовал на матче 17-го тура Футбольной национальной лиги с "Велесом" (0:0).
37-летний Кержаков возглавил "Томь" 24 сентября 2020 года. В данный момент томский клуб находится в зоне вылета, занимая 21-е место в турнирной таблице ФНЛ. В бытность футболистом Кержаков выступал за "Зенит", "Севилью", "Динамо", вновь "Зенит" и "Цюрих".
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