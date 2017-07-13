Александр Кержаков завершил карьеру футболиста

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Александр Кержаков завершил карьеру футболистаФорвард питерского "Зенита" Александр Кержаков, которому осенью исполнится 35 лет, завершил карьеру футболиста.

Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщил спортивный директор "сине-бело-голубых" Константин Сарсания. В частности, он заявил: "Могу подтвердить: Александр закончил карьеру. Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе".

Отметим, что с сегодняшнего дня Кержаков занял должность координатора юношеских команд системы "Зенита".

Напомним, агент Рейеса опроверг интерес со стороны "Зенита". | soccernews.ru

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