Александр Кокорин дебютировал за "Спартак"
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин дебютировал за "красно-белых" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Форвард вышел на поле на 56-й минуте, заменив аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Футболист пропустил больше месяца из-за травмы.
Кокорин является воспитанником "Локомотива". Ранее он играл за "Динамо" и "Анжи".
Не пропустите: Итальянские СМИ сообщили, за какую сумму "Спартак" отпустит Кокорина. | http://soccernews.ru
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|7
|Арсенал Тула
|22
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|22
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|9
|Сочи
|23
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|22
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|Урал
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