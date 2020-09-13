Александр Кокорин дебютировал за "Спартак"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин дебютировал за "красно-белых" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Форвард вышел на поле на 56-й минуте, заменив аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.

29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Футболист пропустил больше месяца из-за травмы.

Кокорин является воспитанником "Локомотива". Ранее он играл за "Динамо" и "Анжи".

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