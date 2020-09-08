Александр Кокорин готовится дебютировать за "Спартак" в матче с ЦСКА

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Александр Кокорин готовится дебютировать за "Спартак" в матче с ЦСКА

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может сыграть в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Футболист восстановился после травмы и теперь занимается в общей группе. Также вместе с командой занимается аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. Из-за травмы форвард пока что не дебютировал за "красно-белых".

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября.

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