Александр Кокорин хочет перейти в европейский клуб
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин намерен перейти в один из европейских клубов, сообщает "Спорт день за Днем".
По сведениям источника, Европа является приоритетным вариантом для форварда, так как он хочет попробовать свои силы за рубежом. В связи с этим он может отклонить все предложения от российских клубов.
В минувшем сезоне 29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды. Форвард провел 10 матчей и забил семь голов. Контракт игрока с "Зенитом" истекает этим летом и он станет свободным агентом. Интерес к Кокорину проявляют "Спартак", "Динамо", "Сочи" и "Рубин".
Не пропустите: Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22