Александр Кокорин хочет перейти в европейский клуб

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин намерен перейти в один из европейских клубов, сообщает "Спорт день за Днем".

По сведениям источника, Европа является приоритетным вариантом для форварда, так как он хочет попробовать свои силы за рубежом. В связи с этим он может отклонить все предложения от российских клубов.

В минувшем сезоне 29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды. Форвард провел 10 матчей и забил семь голов. Контракт игрока с "Зенитом" истекает этим летом и он станет свободным агентом. Интерес к Кокорину проявляют "Спартак", "Динамо", "Сочи" и "Рубин".

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