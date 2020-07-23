Александр Кокорин хочет вернуться в Москву

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Александр Кокорин хочет вернуться в Москву

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, хочет вернуться в Москву, сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

По данным источника, Москва является приоритетом для семьи футболиста. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Спартак", "Локомотив" и "Динамо". 

Контракт 29-летнего Кокорина с "Зенитом" истекает в конце июля и он станет свободным агентом. Футболист хочет подписать с новым клубом трехлетнее соглашение на общую сумму в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за "Сочи" 10 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Не пропустите: Александр Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в "Спартак". | http://soccernews.ru
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