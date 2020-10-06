Александр Кокорин купил автомобиль "Ока" ради красивых номеров
Форвард "Спартака" Александр Кокорин купил автомобиль "Ока", чтобы получить красивый госномер, утверждает телеграм-канал Baza.
По данным издания, футболист приобрел машину 2003 года выпуска. Номер автомобиля - О 009 РР. Напомним, Кокорин играет под девятым номером.
Отмечается, что их он поставил на свой новый "роллс-ройс".
До того, как футболист купил машину, она принадлежала супруге хавбека "Ростова" Павла Мамаева Алане. Девушка приобретала машину, чтобы получить номер М 017 АМ.
Отметим, этот автомобиль за три года был перерегистрирован более 60 раз.
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