Александр Кокорин купил автомобиль "Ока" ради красивых номеров

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Александр Кокорин купил автомобиль "Ока" ради красивых номеров

Форвард "Спартака" Александр Кокорин купил автомобиль "Ока", чтобы получить красивый госномер, утверждает телеграм-канал Baza.

По данным издания, футболист приобрел машину 2003 года выпуска. Номер автомобиля - О 009 РР. Напомним, Кокорин играет под девятым номером.

Отмечается, что их он поставил на свой новый "роллс-ройс".

До того, как футболист купил машину, она принадлежала супруге хавбека "Ростова" Павла Мамаева Алане. Девушка приобретала машину, чтобы получить номер М 017 АМ.

Отметим, этот автомобиль за три года был перерегистрирован более 60 раз. 

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