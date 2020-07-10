Александр Кокорин может остаться в "Сочи"

"Сочи" может предложить нападающему "Зенита" Александру Кокорину долгосрочный контракт, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, сочинский клуб готов платить футболисту зарплату в размере трех миллионов евро в год.

Напомним, что Кокорин в нынешнем сезоне выступает за "Сочи" на правах аренды. За сочинский клуб он провел девять матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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