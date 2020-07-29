Александр Кокорин может остаться в "Сочи"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Александр Кокорин может остаться в "Сочи"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что нападающий Александр Кокорин может остаться в сочинском клубе.

"Вероятность того, что Кокорин останется в "Сочи" существует", - приводит слова Ротенберга Sport24.

Напомним, что 29-летний Кокорин принадлежит "Зениту", а за "Сочи" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за сочинцев и забил семь голов. Контракт форварда с "Зенитом" истекает в конце июля и он станет свободным агентом. Интерес к футболисту проявляют "Динамо", "Локомотив, "Спартак" и "Рубин".

Не пропустите: Федотов: "Кокорин тренируется с "Сочи". Я рассчитываю на него в следующем сезоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ

Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов