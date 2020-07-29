Александр Кокорин может остаться в "Сочи"



Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что нападающий Александр Кокорин может остаться в сочинском клубе.

"Вероятность того, что Кокорин останется в "Сочи" существует", - приводит слова Ротенберга Sport24.

Напомним, что 29-летний Кокорин принадлежит "Зениту", а за "Сочи" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за сочинцев и забил семь голов. Контракт форварда с "Зенитом" истекает в конце июля и он станет свободным агентом. Интерес к футболисту проявляют "Динамо", "Локомотив, "Спартак" и "Рубин".

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