Александр Кокорин может перебраться в МЛС
Агент Юрий Белоус заявил, что у нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина есть варианты с переходом в клуб североамериканской лиги МЛС.
"Недавно мне звонили из МЛС и интересовались: есть ли возможность, что Кокорин поедет к ним. А в МЛС деньги на ветер не бросают. Если звонят – значит есть интерес, и люди готовы платить.
Но многое зависит от того – сколько, какая зарплата, плюс желание самого игрока. Да и одно дело – "Интер Майами" Бекхэма, куда, может, приедет Месси, а другое – ехать в Аризону или Айову, где кукуруза в два человеческих роста", - приводит слова Белоуса Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов расстаться с Кокориным в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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