Александр Кокорин может перейти в "Спартак"

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Александр Кокорин может перейти в "Спартак"

Московский "Спартак" проявляет интерес к нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, сообщает Sport24.

По сведениям издания, "красно-белые" в ближайшее время намерены сделать форварду выгодное предложение в финансовом плане.

Ранее сообщалось, что Кокорин хочет подписать трехлетний контракт на общую сумму в 10 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Рубин", "Локомотив" и "Динамо". "Сочи" готов предложить игроку полноценный контракт, но он также может остаться в "Зените".

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Сочи" 10 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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