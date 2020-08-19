Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может вернуться в строй не раньше сентября, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, футболист пока не может восстановиться от мышечной травмы, поэтому занимается по индивидуальной программе. Скорее всего, форвард пропустит матчи чемпионата России с "Локомотивом", "Ротором" и "Арсеналом". В строй Кокорин может вернуться после сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. Ранее он играл за "Динамо", "Анжи" и "Зенит".

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