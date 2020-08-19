Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака"

Теги спартак москваалександр кокоринтравмы

Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может вернуться в строй не раньше сентября, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, футболист пока не может восстановиться от мышечной травмы, поэтому занимается по индивидуальной программе. Скорее всего, форвард пропустит матчи чемпионата России с "Локомотивом", "Ротором" и "Арсеналом". В строй Кокорин может вернуться после сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. Ранее он играл за "Динамо", "Анжи" и "Зенит".

Не пропустите: Максименко оценил переход Кокорина в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов