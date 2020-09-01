Александр Кокорин может сыграть с ЦСКА

Теги спартак москваалександр кокориншамиль газизов

Александр Кокорин может сыграть с ЦСКА

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего Александра Кокорина.

"Кокорин тренируется в общей группе. Надеемся, что он сыграет с ЦСКА после паузы на матчи сборных. Но уверены быть не можем, сами понимаете", - приводит слова Газизова Sport24.

29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита". Форвард подписал с "красно-белыми" трехлетний год, но пока что не дебютировал за московский клуб.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября.

Не пропустите: Кокорин рассказал, когда может состояться его дебют за "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова

"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов