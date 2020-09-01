Александр Кокорин может сыграть с ЦСКА
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего Александра Кокорина.
"Кокорин тренируется в общей группе. Надеемся, что он сыграет с ЦСКА после паузы на матчи сборных. Но уверены быть не можем, сами понимаете", - приводит слова Газизова Sport24.
29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита". Форвард подписал с "красно-белыми" трехлетний год, но пока что не дебютировал за московский клуб.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября.
Не пропустите: Кокорин рассказал, когда может состояться его дебют за "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова
-
Тренер "Аталанты" прокомментировал трансфер Алексея Миранчука
-
АЕК Карреры и "Рига" Кононова узнали соперников в Лиге Европы
-
"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
-
"Арсенал" усилился бразильским защитником
-
"Бавария" не может договориться по трансферу Перишича
-
Николай Комличенко забил гол ударом из-за ворот
-
РФС наказал тренера "Краснодара" за аплодисменты арбитру
-
Тульский "Арсенал" близок к покупке трансферной цели "Зенита"
-
"Урал" подписал скандинавского защитника
-
"Спартак" зимой отказался от трансфера чемпиона мира
-
Шалимов рассказал, почему он поддерживает Путина
-
Александр Кокорин может сыграть с ЦСКА
-
Луису Суаресу придется пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Ювентус"
-
Гус Тиль может перебраться в Германию
-
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как она намерена потратить материнский капитал
-
1
Иван Ракитич вернулся в "Севилью"
-
Сын Артема Дзюбы пошел в первый класс
-
1
Далер Кузяев не принял предложение "Зенита" о новом контракте
-
3
Гвардиола дал Месси неожиданный совет по его будущему
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22