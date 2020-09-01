Александр Кокорин может сыграть с ЦСКА

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего Александра Кокорина.

"Кокорин тренируется в общей группе. Надеемся, что он сыграет с ЦСКА после паузы на матчи сборных. Но уверены быть не можем, сами понимаете", - приводит слова Газизова Sport24.

29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита". Форвард подписал с "красно-белыми" трехлетний год, но пока что не дебютировал за московский клуб.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября.

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