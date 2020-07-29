Александр Кокорин обсудил с Семаком свое будущее в "Зените"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин пообщался с главным тренером команды Сергеем Семаком о своем будущем в петербургском клубе, сообщает "РБ-Спорт".

По сведениям издания, Семак хочет видеть форварда в "Зените", но руководство клуба до сих пор не приняло решение по футболисту.

Ранее сообщалось, что по некоторым данным, против Кокорина в составе "Зенита" выступает высокопоставленный чиновник правительства Российской Федерации.

В минувшем сезоне 29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды. Форвард провел 10 матчей и забил семь голов. Контракт игрока с "Зенитом" истекает этим летом и он станет свободным агентом. Интерес к Кокорину проявляют "Спартак", "Динамо", "Локомотив", "Сочи" и "Рубин".

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