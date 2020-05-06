Александр Кокорин отказался платить ведущей Первого канала за разбитый Mercedes

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, отказался платить ведущей Первого канала Ольге Ушаковой за разбитый Mercedes, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, футболист не признал свою вину в порче имущества, заявив, что он не трогал автомобиль.

Напомним, что в осенью 2018 года компания, состоявшая из Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Ростова" Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого, избила на улице водителя Ушаковой Виталия Соловчука. При этом на автомобиле помяли дверь, разбили стекло, а также салон был испачкан кровью потерпевшего.

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