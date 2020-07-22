Александр Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в "Спартак"

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Александр Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в "Спартак"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского "Спартака".

"Не могу пока ничего ответить вам", – приводит слова Кокорина "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что "красно-белые" в ближайшее время намерены сделать форварду выгодное предложение в финансовом плане. Кокорин хочет подписать трехлетний контракт на общую сумму в 10 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Рубин", "Локомотив" и "Динамо". "Сочи" готов предложить игроку полноценный контракт, но он также может остаться в "Зените".

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Сочи" 10 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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