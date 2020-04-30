Александр Кокорин отреагировал на иск телеведущей Ольги Ушаковой

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что ведущая Первого канала Ольга Ошакова подала иск против него и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева за нанесение ущерба ее автомобилю.

"Я ее машину не трогал, и мне нет нужды беспокоиться из-за этого", — приводит слова Кокорина "Ридус".

Ранее сообщалось, что женщина оценила нанесенный ущерб в сумму около 300 тысяч рублей. В машине было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

Напомним, что от рук Кокорина, Мамаева и их друзей пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук. Инцидент произошёл ещё осенью 2018 года и по его итогам спортсмены отправились в тюрьму, откуда уже вышли условно-досрочно.

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