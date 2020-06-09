Александр Кокорин подарил свою футболку музею города Сочи

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за "Сочи", подарил свою игровую футболку сочинскому музею спортивной славы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист вместе с мэром Сочи Алексеем Копайгородским и генеральным директором "Сочи" Дмитрием Рубашко побывали на мероприятии в честь 10-й годовщины музея.

29-летний Кокорин перешел в "Сочи" в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне он провел за сочинский клуб четыре матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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