Александр Кокорин рассказал, почему он выбрал "Фиорентину"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин рассказал, почему он принял решение перейти в "Фиорентину".

"Я выбрал Флоренцию, так как это красивейший город Европы. А еще тут играет топ-клуб с богатой историей. Конечно, я советовался с женой и ребенкой, ведь это моя семья.

Я постараюсь играть за "Фиорентину" как можно лучше, забивать много голов. Хочу выигравать трофею с клубом", - приводит слова Кокорина пресс-служба итальянского клуба.

Для завершения трансфера 29-летнему Кокорину осталось пройти медицинское обследование. "Фиорентина" заплатит "Спартаку" за форварда около 4,5 миллионов евро.

Не пропустите: Названа возможная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину". | http://soccernews.ru