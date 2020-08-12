Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет с "Ахматом"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин, по всей видимости, пропустит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом", сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, футболист по-прежнему испытывает проблемы с икроножной мышцей. В настоящее время форвард не тренируется в общей группе.

Матч "Спартак" - "Ахмат" состоится 14 августа в Москве.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента.

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