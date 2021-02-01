Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео)
Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин забил первый гол за итальянский клуб.
Кокорин отличился на тренировке после передачи французского полузащитника "фиалок" Франка Рибери.
Ribéry ➡️ Kokorin ⚽️#ForzaViola #Fiorentina #FIOvINT @FranckRibery pic.twitter.com/jswTGzm1rE— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 1, 2021
29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" 27 января из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2023 года и взял себе 91-й номер.
Не пропустите: Кокорин получил разрешение на работу в Италии: названа возможная дата дебюта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Хоффенхайм" усилился защитником "Баварии"
-
"Манчестер Юнайтед" внесет в заявку Фила Джонса, который не играет больше года
-
Боярский высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
-
Кариус досрочно вернется в "Ливерпуль"
-
Фанаты "Аякса" ярко отреагировали на возможный уход Промеса в "Спартак"
-
Квинси Промес выложил загадочный пост в Instagram. Возможно, он связан со "Спартаком"
-
Переход Алли в ПСЖ не состоится
-
Павел Погребняк может продолжить играть за "Урал" до 40 лет
-
Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео)
-
1
Аргентинское издание Ole поддержало Месси, опубликовав его статистику вместо суммы контракта
-
"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Украины
-
Экс-защитник сборной Франции побывал на сборе "Зенита" в ОАЭ (видео)
-
1
Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"
-
Экс-тренер сборной Украины рассказал о несостоявшемся переходе Тайсона в "Челси"
-
"Ливерпуль" предложил почти 60 миллионов евро за защитника "Ювентуса"
-
"Локомотив" определился с соперниками на втором зимнем сборе
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" оценил шансы манкунианцев на чемпионство
-
Тренер "Ахмата" рассказал о скандальном побеге африканского легионера
-
Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил огромную зарплату Месси
-
В "Тамбове" осталось менее 11 футболистов перед возобновлением сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17