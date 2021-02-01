Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео)

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Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео)

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин забил первый гол за итальянский клуб.

Кокорин отличился на тренировке после передачи французского полузащитника "фиалок" Франка Рибери.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" 27 января из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2023 года и взял себе 91-й номер.

Не пропустите: Кокорин получил разрешение на работу в Италии: названа возможная дата дебюта. | http://soccernews.ru
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