Александр Кокорин заявил, что выделит миллион рублей на лечение ребенка

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который выступает за "Сочи" на правах аренды, рассказал, что он переведет один миллион рублей на лечение девочки из Северной Осетии Арнеллы Персаевой.

"Не секрет, что у меня много друзей в Осетии. Зная эту историю очень давно, я не могу пройти мимо. Я выложу завтра пост… Я никогда не говорил о благотворительности в открытую. Но сейчас именно тот случай, когда нужно об этом говорить. Я связался со своими банками, чтобы перевести 1 миллион рублей в помощь Арнеллы. Попрошу своих друзей-спортсменов, чтобы они подключились к этой теме. У ребенка действительно сложная ситуация, у нее очень мало времени", — приводит слова Кокорина Instagram-канал "КраСава".

По данным ведущего блога "КраСава" Евгения Савина, на лечение девочки необходимо 163 миллиона рублей, из который на данный момент собрано 70 миллионов.

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