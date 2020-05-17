Александр Ляказетт может быть наказан "Арсеналом" за употребление веселящего газа
Французский нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт может быть наказан за употребление веселящего газа, сообщает Daily Star.
По сведениям издания, в СМИ попало видео, как футболист вдыхает некое вещество из воздушного шарика. Кроме того, форвард писал друзьям, что он вдыхает воздушные шарики, находясь дома.
Представитель "Арсенала" сообщал, что дело Ляказетта будет рассмотрено руководством клуба в ближайшее время. Стоит отметить, что француз попадался на подобном нарушении и в прошлом сезоне.
В нынешнем сезоне 28-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.
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