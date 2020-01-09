Александр Медведев: "Дик Адвокат пока не выходил на нас по Кокорину"

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Александр Медведев: "Дик Адвокат пока не выходил на нас по Кокорину"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что "Фейеноорд" интересуется форвардом "Зенита" Александром Кокориным.

"Главный тренер роттердамской команды Дик Адвокат хорошо знаком с руководством нашего клуба, так что если бы он хотел обсудить вопрос аренды Кокорина, то сам вышел бы на нас, но этого пока не случилось.

В ходе зимнего трансферного окна не планируем ни покупать игроков, ни продавать их, ни отдавать в аренду, ни брать из нее, кроме случаев, когда мы обязаны это сделать. Я имею в виду Ригони", - сказал Медведев.

Напомним, контракт Кокорина с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года. Его трансферная стоимость - 5 миллионов евро.

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