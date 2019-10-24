Александр Медведев: "Основной вывод - "Лейпциг" можно и нужно обыгрывать"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов петербургского клуба с "РБ Лейпциг" (1:2).
"Мы проиграли сильному, мобилизованному сопернику, который неудачно провел несколько матчей перед игрой с нашей командой.
Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной - "Лейпциг" можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвертом туре, ключевой", - сказал Медведев.
"Лейпциг" лидирует в группе G, набрав 6 очков, у "Зенита" 4 балла и 2 позиция.
5 ноября команды сыграют в Петербурге в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 20:55.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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