Александр Медведев: "Зенит" скоро начнет переговоры с Дзюбой о новом контракте"

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Александр Медведев: "Зенит" скоро начнет переговоры с Дзюбой о новом контракте"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о будущем нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина. Об этом сообщает "Радио Зенит".

"Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. Скоро начнем переговоры о новом контракте. Будем обсуждать ситуацию с Александром Кокориным, когда он выйдет на свободу", - сказал Медведев.

Дзюба перешел в "Зенит" зимой 2015 года. Кокорин стал игроком петербургского клуба зимой 2016 года.

"Зенит" с 13 баллами занимает первое место в чемпионате России.

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