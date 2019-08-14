Александр Медведев: "Зенит" скоро начнет переговоры с Дзюбой о новом контракте"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о будущем нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина. Об этом сообщает "Радио Зенит".

"Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. Скоро начнем переговоры о новом контракте. Будем обсуждать ситуацию с Александром Кокориным, когда он выйдет на свободу", - сказал Медведев.

Дзюба перешел в "Зенит" зимой 2015 года. Кокорин стал игроком петербургского клуба зимой 2016 года.

"Зенит" с 13 баллами занимает первое место в чемпионате России.

А еще: В "Зените" назвали основных соперников команды в нынешнем сезоне| http://soccernews.ru