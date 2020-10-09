Александр Мостовой: "Андрею Мостовому пока далеко до настоящего Мостового"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеском матче национальной команды против Швеции (1:2).

Также футболист оценил дебют своего однофамильца Андрея Мостового.

"Еще до игры говорили, что матч экспериментальный, товарищеский, кому-то он нужен, кому-то нет. Я, честно говоря, не удивлен ни результату, ни ходу игры. Думаю, что никто не расстроится. Этот матч - лишний повод увидеть какие-то ошибки, но они всегда были, есть и будут.

До игры думал, что будет больше перестановок. Предполагал, что матч закончится со счетом 1:1, но вышло так, что шведы выиграли.

Говоря с иронией, Андрею пока далеко до настоящего Мостового. Но, конечно, можно и нужно поздравить его с дебютом", - цитирует Мостового ТАСС.

Не пропустите: Александр Мостовой обеспокоен составом сборной России перед матчем со Швецией| http://soccernews.ru