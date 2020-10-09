Александр Мостовой: "Андрею Мостовому пока далеко до настоящего Мостового"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеском матче национальной команды против Швеции (1:2).
Также футболист оценил дебют своего однофамильца Андрея Мостового.
"Еще до игры говорили, что матч экспериментальный, товарищеский, кому-то он нужен, кому-то нет. Я, честно говоря, не удивлен ни результату, ни ходу игры. Думаю, что никто не расстроится. Этот матч - лишний повод увидеть какие-то ошибки, но они всегда были, есть и будут.
До игры думал, что будет больше перестановок. Предполагал, что матч закончится со счетом 1:1, но вышло так, что шведы выиграли.
Говоря с иронией, Андрею пока далеко до настоящего Мостового. Но, конечно, можно и нужно поздравить его с дебютом", - цитирует Мостового ТАСС.
Не пропустите: Александр Мостовой обеспокоен составом сборной России перед матчем со Швецией| http://soccernews.ru
главное
-
Грузия, Сербия, Венгрия и еще 5 сборных могут выйти на Евро-2020. Результаты квалификации
-
Шотландия по пенальти победила Израиль и встретится с Сербией за место на Евро
-
Геркус сообщил том, что "Спартак" приобретет игрока "Челси" Мозеса
-
Защитник "Уотфорда" Фемения близок к переходу в "Спартак"
-
Россия проиграла Швеции в товарищеском матче
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 октября
-
Грузия, Сербия, Венгрия и еще 5 сборных могут выйти на Евро-2020. Результаты квалификации
-
Шотландия по пенальти победила Израиль и встретится с Сербией за место на Евро
-
Словакия обыграла Ирландию, а Северная Ирландия была сильнее Боснии и Герцеговины
-
Сборная Сербии обыграла Норвегию в полуфинале плей-офф отборочного турнира Евро-2020
-
Александр Мостовой: "Андрею Мостовому пока далеко до настоящего Мостового"
-
Сборная Македонии победила Косово в полуфинале плей-офф за выход на Евро
-
Де Брюйне близок к продлению контракта с "Ман Сити" на 5 лет
-
Исландия сыграет с Венгрией в финале плей-офф за выход на Евро-2020
-
Три дебютанта сборной Англии помогли команде обыграть Уэльс
-
Соболев стал 12-м игроком, забившим в своем дебютном матче за сборную России
-
"Россия была лучше, должны были побеждать". Самедов высказался о поражении от Швеции
-
Геркус сообщил том, что "Спартак" приобретет игрока "Челси" Мозеса
-
Черчесов: "У Турции всегда сильная команда, поэтому нас ждет сложный матч"
-
Защитник "Уотфорда" Фемения близок к переходу в "Спартак"
-
Черчесов высказался о дебюте Соболева и Мостового в сборной России
-
"Спартак" в твиттере прокомментировал дебютный матч Соболева
-
Соболев поделился впечатлениями от дебютной игры в составе сборной России
-
Черчесов подвел итоги товарищеского матча России против Швеции
-
Экс-игрок "Динамо" Колодин высказался о поражении сборной России от Швеции