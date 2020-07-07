Александр Мостовой готов вернуться в "Спартак"

Теги спартак москваалександр мостовой

Александр Мостовой готов вернуться в "Спартак"

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой заявил, что он готов вернуться в клуб и в качестве спортивного директора.

"Я всегда открыт для предложений из "Спартака". В том числе и на должность спортивного директора. Мой телефон всегда включен", - приводит слова Мостового "РИА Новости".

Напомним, что "Спартак" объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора. Ожидается, что новый руководитель московского клуба будет назначен в течение недели.

51-летний Мостовой выступал за "Спартак" с 1987 по 1991 годы. Также он играл за "Красную Пресню", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". В настоящее время работает экспертом на телевидении.

Не пропустите: "Спартак" рассматривает двух кандидатов на замену Цорну. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов