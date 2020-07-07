Александр Мостовой готов вернуться в "Спартак"

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой заявил, что он готов вернуться в клуб и в качестве спортивного директора.

"Я всегда открыт для предложений из "Спартака". В том числе и на должность спортивного директора. Мой телефон всегда включен", - приводит слова Мостового "РИА Новости".

Напомним, что "Спартак" объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора. Ожидается, что новый руководитель московского клуба будет назначен в течение недели.

51-летний Мостовой выступал за "Спартак" с 1987 по 1991 годы. Также он играл за "Красную Пресню", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". В настоящее время работает экспертом на телевидении.

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