Александр Мостовой обеспокоен составом сборной России перед матчем со Швецией
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре защитника Ильи Кутепов перед товарищеским матчем национальной команды со Швецией.
"Состав сборной вызывает много вопросов. Но мы живем еще чемпионатом мира. Уже прошло два года, а многие думают, что у нас все до сих пор прекрасно. Каждая победа в Лиге наций подогревает это настроение, хотя прошлый розыгрыш мы даже не выиграли.
Для меня вызов Жирова - сюрприз. Впервые зовут человека из второй Бундеслиги. Это не говорит о том, что он слабее или хуже других, просто есть ведь футболисты и в более сильной лиге. А может, этот парень близок к переходу куда-то, и его надо поддержать.
Кутепов не играет в "Спартаке", потому что есть Жиго и Джикия. Тренер решает ставить с ними Маслова. Если в команде 10 защитников, все ведь не будут играть. Кутепова дважды поставили - он нормально сыграл. Но, если поставить его 10 раз, он в трех-четырех играх может "привезти". А в сборной Кутепов основной запасной. Не удивлюсь, что Илья в какой-то из встреч выйдет", - цитирует Мостового Vseprosport.
Товарищеский матч Россия - Швеция состоится 8 октября, начало - в 19:15 мск.
Не пропустите: Форвард "Ливерпуля" заступился за бездомного. | http://soccernews.ru
главное
-
Николо Скира: в "Интере" выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом
-
Дзюба, Мостовой и Джанаев - в старте сборной России на матч со Швецией
-
РФС решил сократить квоту зрителей на матче Россия - Швеция до 5 тысяч
-
"Ливерпуль" объявил о переходе бразильского вратаря
-
"Краснодар" огласил заявку на Лигу Чемпионов
Лента новостей
-
Дани Алвес рассказал, как относится к индивидуальным наградам
-
Погба высказался по поводу интереса к нему со стороны "Реала"
-
Селихов поделился воспоминаниями о работе с экс-тренером "Спартака" Олегом Кононовым
-
Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус
-
Голкипер "Спартака" Селихов заявил, что "Зенит" стал слабее
-
Малком стал лидером чемпионата России по проценту успешных обводок
-
Главный тренер "Валенсии" Грасия подтвердил, что останется в клубе
-
Малафеев: "Зениту" досталась вполне проходимая группа в Лиге Чемпионов"
-
Николо Скира: в "Интере" выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом
-
Главный тренер "Вест Хэма" Мойес излечился от коронавируса
-
1
Дзюба, Мостовой и Джанаев - в старте сборной России на матч со Швецией
-
Дмитрий Попов вернется на пост спортивного директора "Спартака"
-
Азмун помог Ирану обыграть Узбекистан в товарищеском матче
-
Форвард Супряга подписал новый контракт с киевским "Динамо"
-
Александр Мостовой обеспокоен составом сборной России перед матчем со Швецией
-
Хавбек "Удинезе" Де Пауль хочет продолжить карьеру в Испании. Им интересовался "Зенит"
-
Ал. Миранчук приступил к тренировкам в общей группе "Аталанты"
-
1
РФС решил сократить квоту зрителей на матче Россия - Швеция до 5 тысяч
-
Антон Миранчук - лучший игрок "Локомотива" в сентябре
-
1
Хавбек "Динамо" Захарян попал в топ-60 лучших футбольных талантов мира по версии The Guardian