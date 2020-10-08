Александр Мостовой обеспокоен составом сборной России перед матчем со Швецией



Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре защитника Ильи Кутепов перед товарищеским матчем национальной команды со Швецией.

"Состав сборной вызывает много вопросов. Но мы живем еще чемпионатом мира. Уже прошло два года, а многие думают, что у нас все до сих пор прекрасно. Каждая победа в Лиге наций подогревает это настроение, хотя прошлый розыгрыш мы даже не выиграли.

Для меня вызов Жирова - сюрприз. Впервые зовут человека из второй Бундеслиги. Это не говорит о том, что он слабее или хуже других, просто есть ведь футболисты и в более сильной лиге. А может, этот парень близок к переходу куда-то, и его надо поддержать.

Кутепов не играет в "Спартаке", потому что есть Жиго и Джикия. Тренер решает ставить с ними Маслова. Если в команде 10 защитников, все ведь не будут играть. Кутепова дважды поставили - он нормально сыграл. Но, если поставить его 10 раз, он в трех-четырех играх может "привезти". А в сборной Кутепов основной запасной. Не удивлюсь, что Илья в какой-то из встреч выйдет", - цитирует Мостового Vseprosport.

Товарищеский матч Россия - Швеция состоится 8 октября, начало - в 19:15 мск.

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