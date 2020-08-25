Александр Мостовой пошутил на тему вызова Андрея Мостового в сборную России

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Александр Мостовой пошутил на тему вызова Андрея Мостового в сборную России

Экс-игрок "Спартака" и сборной России высказался о вызове в национальную команду хавбека "Зенита" Андрея Мостового.

3 сентября национальная команда сыграет в Москве с Сербией, 6-го встретится в Будапеште с Венгрией.

"Вызов в сборную России в 50 лет - это отлично (смеется). Да, я уже видел состав сборной на Лигу наций, теперь в сборной снова есть Мостовой.

Ситуация в сборной такая, что у тренерского штаба есть выбор. Я вспоминаю времена, когда многие говорили, что у нас небольшой выбор футболистов. Сейчас мне кажется, что уже есть перебор", - сказал Мостовой.

Напомним, сезон-2019/20 22-летний футболист провел в аренде в "Сочи".

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