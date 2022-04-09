Александр Мостовой прокомментировал положение "Спартака" в РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о положении московского "Спартака" в РПЛ и рассказал о своих ожиданиях от игры с "Арсеналом" из Тулы.
"Матч во многом будет определяющим для "Спартака". И это немножко комично. Забавно, когда мы говорим, что матч с Тулой за семь туров до конца чемпионата может повлиять на будущее "Спартака" в том плане, что клубу придется бороться за выживание в элите. Смотришь в таблицу и ужасаешься: такого болельщики клуба давно не видели. Не имеет права клуб с таким составом и бюджетом находиться на том месте, где сейчас находится. Но, как видите, такое происходит.
Не знаю, достаточно ли хорошо сейчас команда играет, чтобы победить нынешний "Арсенал". Но даже хорошее качество футбола не станет сегодня гарантией успеха в противостоянии со многими командами РПЛ. В этом сезоне тот же "Спартак" умудрялся проиграть или потерять очки там, где, судя по рисунку игры, совсем не было к этому предпосылок. Против красно-белых играют закрыто, отбиваются и зачастую грамотно ловят на контратаках, реализуя один–два момента за матч.
Поэтому в ближайшем туре все будет зависеть от того, сможет ли Тула четко сыграть именно тактически, выжать максимум из себя", – сказал Мостовой.
Также не пропустите: Симеоне поделился мнением о критике в адрес "Атлетико". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Рибери высказался о Левандовском
-
Стали известны трансферные планы "Ювентуса"
-
"Я съел много шоколада, чтобы отвлечься". Тухель высказался о матче с "Реалом"
-
Александр Мостовой прокомментировал положение "Спартака" в РПЛ
-
Клопп высказался о противостоянии с "Манчестер Сити" в контексте конкуренции Надаля и Федерера
-
Дани Алвес сравнил Холанда и Мбаппе
-
Симеоне поделился мнением о критике в адрес "Атлетико"
-
1
"Севилья" на последних минутах вырвала победу у "Гранады" в драматичном матче Ла Лиги
-
1
"Ньюкасл" обыграл "Вулверхэмптон" в АПЛ
-
1
"Штутгарт" проиграл "Боруссии" Дортмунд в Бундеслиге
-
Рангник прокомментировал слухи о тен Хаге в "Манчестер Юнайтед"
-
"Марсель" заинтересован в форварде "Севильи"
-
Гвардиола поделился своим взглядом на противостояние "Манчестер Сити" с "Ливерпулем"
-
Анчелотти высказался о завершении карьеры Бэйла в "Реале"
-
"Ливерпуль" сделал новое, крупное предложение Салаху
-
Нагельсманн прокомментировал вероятное подписание Гравенберха и Мазрауи
-
1
Два клуба АПЛ заинтересованы в Дибале
-
1
"Севилья" выставила ценник на Окампоса
-
1
Стало известно, что нужно сделать "Барселоне" для трансфера Левандовского
-
Лэмпард останется в "Эвертоне"