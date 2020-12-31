Александр Мостовой: "Тедеско хитрый. Не удивлюсь, если его уход просто пиар"

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Александр Мостовой: "Тедеско хитрый. Не удивлюсь, если его уход просто пиар"Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой дал комментарий по поводу решения руководства московского клуба оставить главного тренера Доменико Тедеско до конца контракта.

"Тедеско – хитрый человек. Он знает, что если уйдет, то можно выиграть в деньгах. Потому играет на нервах у руководства. Не буду удивлен, если то заявление об уходе после матча с "Зенитом" окажется просто пиар-ходом.

Победит "Спартак" в четырех матчах кряду, так его еще и будут уговаривать не уезжать. А немец скажет:"Я вас так люблю. Ладно, останусь", – приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".

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