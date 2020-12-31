Александр Мостовой: "Тедеско хитрый. Не удивлюсь, если его уход просто пиар"
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой дал комментарий по поводу решения руководства московского клуба оставить главного тренера Доменико Тедеско до конца контракта.
"Тедеско – хитрый человек. Он знает, что если уйдет, то можно выиграть в деньгах. Потому играет на нервах у руководства. Не буду удивлен, если то заявление об уходе после матча с "Зенитом" окажется просто пиар-ходом.
Победит "Спартак" в четырех матчах кряду, так его еще и будут уговаривать не уезжать. А немец скажет:"Я вас так люблю. Ладно, останусь", – приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".
Читать также: Джикия рассказал, как отреагировал на решение Тедеско не продлевать контракт со "Спартаком" | http://soccernews.ru
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