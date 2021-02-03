Александр Мостовой взял интервью у Андрей Мостового из "Зенита"

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой пообщался с хавбеком петербургского "Зенита" Андреем Мостовым.

"Фамилия Мостовой на меня не давит. Я, конечно, помню, что вы в свое время играли… А детстве мне говорили, что я чуть ли не сын.

С самого детства у меня так пошло — Мост. Я к этому спокойно отнёсся. У отца то же самое — Мост, Мост. Думаю, это наша судьба, чтобы с такой фамилией такая кличка была.

Конечно, я очень сильно хочу поиграть в Европе. Но сначала надо добиться успехов в России. Чтобы заметили европейские клубы", - сказал Андрей Мостовой.

23-летний Андрей Мостовой выступает за "Зенит" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб из Санкт-Петербурга 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Мостовой с 2020 года вызывается в сборную России и провел за нее 4 матча.

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