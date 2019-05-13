Экс-игрок сборной России и "Зенита" Александр Панов прокомментировал ситуацию, связанную с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Будем надеяться, что вернутся парни. Я же с Мамаевым играл в "Торпедо", когда он был ещё молодой. Игрок достаточно хороший. Честно говоря, я такого от Паши не ожидал. В то время я на него смотрел, он был адекватным человеком, понимающим. Не знаю, что с ним произошло, почему он так повёл себя в дальнейшей жизни. Честно говоря, я был удивлён именно его отношением к миру, не ожидал от него. То, что он гундит, - это его дело. Но его поведение в обществе - это серьёзная предъява", - сказал Панов.

Напомним, 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За свои действия Кокорин и его брат Кирилл получили срок 1 год и 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам.

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