Александр Самедов вернулся в "Локомотив"

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Александр Самедов вернулся в "Локомотив"

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов назначен старшим селекционером "Локомотива" по молодежному футболу, сообщает официальный сайт клуба.

Самедов выступал за "Локомотив" с 2005 по 2008, а также с 2012 по 2016 годы. В составе московского клуба он три раза становился обладателем Кубка России, а также трижды завоевывал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

Последним клубом 36-летнего Самедова было "Знамя" из Ногинска. Пока что об уходе хавбека из команды не сообщалось.

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