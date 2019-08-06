Александр Самедов займёт руководящую должность в клубе ПФЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов решил попробовать себя в роли футбольного функционера.

Сообщается, что 35-летний спортсмен займёт пост генерального директора в клубе "Олимп" из Химок.

Перед подмосковной командой будет стоять задача - выиграть ПФЛ и добыть путёвку в ФНЛ.

Напомним, что в конце июля Самедов завершил профессиональную карьеру. Будучи игроком, он выступал за "Спартак", "Локомотив", ФК "Москва", "Динамо" и "Крылья Советов".

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