Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"

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Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о том, что Александр Шикунов уволен с поста директора по развитию "Крыльев Советов". Об этом информирует "Р-Спорт".

"Спортивный директор в клубе больше работать не будет. Фамилия его Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку. Планируется провести основательную проверку деятельности клуба, и после этого определимся по генеральному директору", - сказал Азаров.

Напомним, в минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

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