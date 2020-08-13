Александр Шмурнов: "Завтра будут три билборда"

Комментатор Александр Шмурнов в твиттере написал пост, возможно, посвященный матчу 2-го тура РПЛ "Спартака" с "Ахматом", который состоится 14 августа.

"Завтра будут три билборда", - написал журналист.

Завтра будут три билборда) — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 13, 2020

Скорее всего, Шмурнов таким образом делает отсылку к фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В ленте главная героиня арендовала три билборда, написав на них обращение к местному шерифу, чтобы заставить полицию расследовать убийство ее дочери.

Ранее "Спартак" в твиттере пригласил комментатора на "Открытие Арену".

Напомним, после того, как Шмурнов эмоционально отреагировал на ошибку судей Василия Казарцева и Алексея Еськова во время матча "Спартак" - "Сочи" (2:2), его временно отстранили от работы.

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