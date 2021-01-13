Александр Соболев назвал цель "Спартака" на остаток сезона

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев заявил, что клуб продолжит борьбу за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.

"Не считаю, что шесть очков — это большая разница. Они проиграли, мы выиграли — и уже три осталось. Боремся за первое место. Мысли только об этом", — приводит слова Соболева "Чемпионат".

После 19 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание "красно-белых" от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков.

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