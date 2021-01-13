Александр Соболев рассказал о своем состоянии после травмы

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев сообщил, что он полностью восстановился после операции на колене.

"Отдохнул хорошо, все в порядке. Настрой на оставшуюся часть сезона только положительный, потому что припустил шесть игр, после двух недель отпуска уже соскучился по футбольному полю.

С коленом все нормально, уже не опухает. Тренируюсь с 28 числа, на сборах начну тренировки в общей группе", - приводит слова Соболева "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Резиуан Мирзов рассказал, почему у него не получилось заиграть в "Спартаке". | http://soccernews.ru