Александр Соболев, скорее всего, перенесет операцию на колене

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что нападающий команды Александр Соболев прилетел в Рим, где ему, скорее всего, будет проведена операция на колене.

"Соболев прилетел в Рим. Наши рекомендации — оперативное лечение. Скорее всего, будет операция", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".

Таким образом, форвард не поможет "Спартаку" в оставшихся матчах в 2020 году.

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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